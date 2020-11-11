Погоня за ста долларами, найденный клад и спасение деревьев. Итоги дня в Башкирии

У жителей Башкирии большой ажиотаж вызвал новый выпуск популярного шоу о путешествиях «Орел и решка». На этот раз ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез посетили Башкирию, где по традиции оставили бутылочку телешоу с заветными 100 долларами. Уфимец по имени Герман потратил полночи на поиск заветного клада.
И это не единственная ценная находка в городе. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как при строительстве Восточного выезда в Уфе были найдены памятники археологии эпохи неолита, бронзового века, периода Великого переселения народов и XVIII века. Часть найденных предметов направят в Национальный музей Башкирии.
Находки не всегда могут быть позитивными. В Уфе общественники во время рейда наткнулись на склад, где копятся черные мешки с опасными медицинскими отходами. К счастью, делом заинтересовалась природоохранная прокуратура. Они выяснят, действительно ли должны там находиться многочисленные шприцы и пробирки с кровью пациентов.
В Уфе жители барака, который, по заключению экспертов, изношен на 90%, будут ждать расселения еще 10 лет. Многие жильцы дома не смогли смириться с нечеловеческими условиями и бездействием властей, и вынуждены либо ютиться у родственников, либо снимать жилье. Но несколько человек там все-таки остались. Мы узнали о том, каково это жить в злополучном доме и спросили у юриста, что можно с этим сделать.
Протесты уфимцев были не зря. Глава республики снова вмешался в вопрос городской застройки, поручил детально разобраться в ситуации с застройкой жилого квартала на территории, прилегающей к уфимскому парку имени Гафури, а также в срочном порядке приостановить вырубку деревьев.