Погоня за ста долларами, найденный клад и спасение деревьев. Итоги дня в Башкирии

В Уфе жители барака, который, по заключению экспертов, изношен на 90%, будут ждать расселения еще 10 лет. Многие жильцы дома не смогли смириться с нечеловеческими условиями и бездействием властей, и вынуждены либо ютиться у родственников, либо снимать жилье. Но несколько человек там все-таки остались. Мы узнали о том, каково это жить в злополучном доме и спросили у юриста, что можно с этим сделать.