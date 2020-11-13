Силач у Урганта, кураистка на «Поле чудес» и лебеди на озере. Итоги дня в Башкирии

Жители Уфы рассказали Mkset о двух лебедях, которые не могут улететь в тёплые края. По словам местного жителя, одна из птиц либо ранена либо более, поэтому они вместе там мёрзнут. Сегодня спасатели выехали на место, но вот лебедей там уже не оказалось.