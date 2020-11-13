Силач у Урганта, кураистка на «Поле чудес» и лебеди на озере. Итоги дня в Башкирии

Силач у Урганта, кураистка на «Поле чудес» и лебеди на озере. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 21:00ОбществоАнна КононоваPhoto: Instagram Эльбруса Нигматуллина
Главные новости Уфы и Башкирии 13 ноября.

На пост мэра Стерлитамака вновь назначили 64-летнего Владимира Куликова. За его кандидатуру проголосовали все члены совета единогласно.

Следком Башкирии рассказал о 11-летнем мальчике, который попал в реанимацию с отравлением снюсом. Инцидентом заинтересовалась республиканская прокуратура.

Стронгмен из Башкирии Эльбрус Нигматуллин стал гостем шоу «Вечерний Ургант», где сдвинул с места мавзолей Ленина (в шутку, конечно).

54-летней пенсионерке Зарифе Кулгариной, которая проживает в старом холодном бараке, предложили комнату в местном общежитии. Однако женщина отказалась.

Жители Уфы рассказали Mkset о двух лебедях, которые не могут улететь в тёплые края. По словам местного жителя, одна из птиц либо ранена либо более, поэтому они вместе там мёрзнут. Сегодня спасатели выехали на место, но вот лебедей там уже не оказалось.

В Башкирии в два раза увеличилась смертность от передозировки наркотиками. Нарколог, врач-психиатр и профессор Азат Асадуллин рассказал, с чем это связано.

Девушка из Башкирии Земфира Рашитова стала участницей популярного шоу «Поле чудес» на Первом канале.

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