Астрологи узнали, у представителей каких знаков Зодиака неделя пройдет более удачно

В первой половине этой недели не рекомендуется доверять своей интуиции. Сейчас важно избегать иллюзий и мыслить исключительно с позиции логики. Именно такой подход позволит вам не погрязнуть в ловушке собственных фантазий и самообмана.

Овен Расположение планет в течение первой половины этой недели рекомендует вам избегать риска в любых делах и не полагаться только на свою интуицию при принятии важных решений. В большинстве случаев стоит выслушать совет со стороны близких вам людей - это поможет в принятии верных решений. Телец Первая половина этой недели у типичных Тельцов окажется благоприятным периодом для заботы о своём здоровье, начала курса лечения или профилактики. В это время вы сможете принять ряд важных решений в своей жизни, но делать это нужно обдуманно, больше полагаясь на логические выводы, нежели на подсказки своего внутреннего голоса. Близнецы Удача в первой половине этой недели будет сопутствовать вам в личных взаимоотношениях. Романтические связи в течение этого периода могут быть значительно укреплены, ваш настрой станет более серьёзным, вы захотите стабильных взаимоотношений. Новые знакомства сейчас также весьма вероятны и могут привести к началу длительного любовного романа. Рак Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется благоприятным для того, чтобы больше времени провести со своей семьей, заняться работой по дому, которая сейчас будет приносить вам удовлетворение. Это неплохое время для проведения генеральной уборки или небольшого ремонта. Повышается в это время и ваша азартность, авантюризм, однако уменьшается удачливость. Лев Первая половина этой недели у типичных Львов окажется благоприятным периодом для занятия интеллектуальным творчеством или своим хобби. Причём сейчас свои увлечения вы сможете применить в практическом русле. Это время благоприятно для встреч с друзьями и знакомыми. Вы можете сходить к ним в гости, поиграть в настольные игры. Отношения с родственниками сейчас могут обостриться, поэтому старайтесь избегать конфликтов, а если они возникнут, то не стоит впутывать в них свою вторую половину. Дева В течение первой половины этой недели не стоит доверять тому, что вам будут говорить или рассказывать. Сейчас у окружающих вас людей, в частности коллег по работе, появляется желание все приукрасить. Не исключена в течение этого периода и намеренная дезинформация. Начало недели окажется довольно благоприятным периодом для операций с недвижимостью. Весы У типичных Весов первая половина этой недели замечательно подходит для небольших поездок или прогулок. Сейчас они сложатся довольно успешно, в основном благодаря тому, что вы склонны тщательно продумывать любые поездки и проявлять внимательность во время путешествия. Это время также будет удачным для ведения деловых переговоров - сейчас вы сможете чётко и конкретно выражать мысли и рассказывать о своих планах. Скорпион Расположение планет в течение первой половины этой недели рекомендует типичным Скорпионам воздержаться от проявления эгоизма, в особенности по отношению к своим близким родственниками и членам вашей семьи. В течение этого периода постарайтесь учитывать не только собственные интересы и приоритеты, но и считаться с интересами близких вам людей. Стрелец Общение с друзьями будет вам приятно и интересно в течение первой половины этой недели. Сейчас вы сможете определить истинное отношение к вам ваших друзей. В течение первой половины этой недели у вас также могут появиться новые увлечения и интересы, что приведет к общению с новыми людьми. Козерог Первая половина этой недели благоприятна для творческой деятельности. В это время вы сможете заниматься духовным развитием, исследовать свои истинные цели. Общение с друзьями в этот период будет для вас не слишком интересно, предпочтение отдадите одиночеству. Наедине с собой вы сможете погрузиться во внутренний мир, заняться изучением собственного "я". Водолей В течение первой половины этой недели вам обязательно будет, чему поучиться у своих друзей. В течение этого периода вы сможете перенять у них важных опыт или знания, которые помогут вам справиться с теми или иными задачами и ситуациями. Рыбы Расположение планет в течение первой половины этой недели будет благоприятным для принятия смелых и ответственных решений, но только в том случае, если они хорошо продуманы и основаны на логических умозаключениях, а не на ваших фантазиях и самовнушении. В течение этого периода стоит опасаться самообмана и любых иллюзий, так как они могут захватить контроль над вашим сознанием.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter