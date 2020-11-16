Астрологи узнали, у представителей каких знаков Зодиака неделя пройдет более удачно

Первая половина этой недели у типичных Львов окажется благоприятным периодом для занятия интеллектуальным творчеством или своим хобби. Причём сейчас свои увлечения вы сможете применить в практическом русле. Это время благоприятно для встреч с друзьями и знакомыми. Вы можете сходить к ним в гости, поиграть в настольные игры. Отношения с родственниками сейчас могут обостриться, поэтому старайтесь избегать конфликтов, а если они возникнут, то не стоит впутывать в них свою вторую половину.