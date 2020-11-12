Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня — 12 ноября

В этот период вы можете рассчитывать на свои старые связи, которые откроют новые перспективы. Поэтому не избегайте встреч и разговоров со знакомыми. Идет хорошее время для развлечений и вообще любой смены привычной обстановки. Сегодня на горизонте может появиться очень важный для вас человек. Постарайтесь познакомиться с ним как можно ближе. В будущем он вам сможет помочь решить очень серьезную проблему.