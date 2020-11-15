Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня — 15 ноября

Конфликты с ближайшими родственниками могут омрачить ваше безоблачное настроение. Звезды уверены: добиться своего вы можете лишь если не будете опускаться до грубости. Решайте все мирным путем. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков, ведь иногда это может иметь обратный эффект. А в остальном день благополучный.