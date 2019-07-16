Бас-гитарист известной группы погиб в ДТП в Башкирии в свой юбилей

Накануне, 15 июля, вечером стало известно, что в числе погибших 14 июля в автокатастрофе в Аургазинском районе Башкирии оказался 35-летний музыкант группы «Федор Шукшин» из Набережных Челнов Евгений Тимофеев.

По уточненным данным, молодой человек возвращался домой после участия в сплаве по реке. От полученных травм Евгений скончался на месте происшествия как и еще пятеро пассажиров автобуса.

Группа «Федор Шукшин» известна как участник многих музыкальных мероприятий, она не раз выступала в Уфе и других городах с гастролями. Евгений Тимофеев в день гибели отметил свой 35-летний юбилей.

Напомним, ДТП случилось 14 июля примерно в 22 часа на мокрой трассе. В междугороднем автобусе китайского производства ехали 39 человек. Шестеро из них погибли, 14 получили различные травмы. Водитель автобуса задержан. Известно, что он имеет репутацию лихача.