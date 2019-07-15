В больницах Уфы остались двое жителей Татарстана пострадавших в ДТП с автобусом

Сегодня, 15 июля, ближе к вечеру стало известно, что пятеро жителей Татарстана, получивших различные травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса в Аургазинском районе Башкирии, эвакуированы из Уфы в родную республику. Об этом сообщает портал Бизнес-Онлайн со ссылкой на пресс-службу минздрава Татарстана.

Всего в ДТП пострадали семь жителей Татарстана. Состояние двух из них пока не позволяет транспортировать людей, но данный вопрос, скорее всего, будет решен в ближайшее время.

Напомним, ДТП произошло вчера примерно в 22.00 на трассе в Аургазинском районе Башкирии. В автобусе было 39 пассажиров, на месте погибли шесть человек, получили разные травмы 14 человек.

Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное дело.