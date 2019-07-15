Рустам Минниханов поблагодарил башкирских коллег за помощь после ДТП в Башкирии
Глава Татарстана также заявил, что всем пострадавшим, а также родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.
Об этом сообщает Татар-информ. Соответствующее телеграмма передана в адрес врио главы региона Башкирии.
Также известно, что всю необходимую поддержку окажут власти Татарстана семьям погибших и пострадавших.
- Рустам Нургалиевич Минниханов взял ситуацию под личный контроль. Им даны все соответствующие поручения Министерству здравоохранения РТ для оказания необходимой помощи пострадавшим и их транспортировки в лечебные учреждения Татарстана. По данным Минздрава, сегодня будет организована перевозка всех пострадавших, которым разрешена транспортировка. В случае необходимости по поручению Президента РТ будет подключена санитарная авиация, - заявили в казанском Кремле.
Напомним, китайский автобус «King Long XMQ», ехавший на большой скорости с 39 пассажирами внутри, слетел в кювет и перевернулся на крышу на трассе Уфа–Инзер–Белорецк поздним вечером 13 июля. Людей, как рассказали Медиакорсети очевидцы, буквально зажало в автобусе. Погибли шесть человек, 14 человек пострадали и были доставлены с разными травмами в больницу. Все они возвращались со сплава в Набережные Челны.