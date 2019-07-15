Трагедия на трассе в Башкирии: что сейчас известно об аварии, унесшей шесть жизней

Трагическая новость о серьезном ДТП, унесшим жизни шести туристов из Татарстана, появилась вчера вечером около 22.00. По словам прибывшего на место аварии главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова, автокатастрофа произошла из-за сильного ливня. Соболезнования всем погибшим выразил врио главы региона Радий Хабиров.

Китайский автобус «King Long XMQ», ехавший на большой скорости с 39 пассажирами внутри, слетел в кювет и перевернулся на крышу на трассе Уфа–Инзер–Белорецк. Людей, как рассказали Медиакорсети очевидцы, буквально зажало в автобусе. Погибли шесть человек, 14 человек пострадали и были доставлены с разными травмами в больницу. Все они возвращались со сплава в Набережные Челны.

Фото: mchs.gov.ru

В следственном комитете республики по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В прокуратуре также проводят проверку: специалисты ведомства проверят качество оказания услуг и их законность.

Фото: Facebook

На данный момент известно, что водитель многократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. Погибшие были в основном не пристегнуты. В автобусе также вылетели кресла.

Также стало известно, что спасением пострадавших занимались 14 бригад скорой помощи, включая три борта санавиации и одну бригаду психиатрической помощи. Большинство жертв аварии первоначально были доставлены в Архангельскую и Караидельскую ЦРБ, а позднее эвакуированы в больницы Уфы — 21-ую, 22-ую и РДКБ. Пациентам, которые получили легкие травмы, помощь была оказана на месте, затем их поместили в пункт временного размещения.

Пострадавший, имевший самые тяжкие травмы, прооперирован. У мужчины сочетанная травма головы, конечностей и таза: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, множественные рваные и ушибленные травмы тела и конечностей, перелом костей таза со смещением. После операции ему наложили аппарат внешней костной фиксации. Состояние пациента стабильно тяжелое.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность башкирским коллегам за оказанную помощь и заявил, что всем семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая психологическая и финансовая помощь.

На период 16.00 местного времени стало известно, что 32-летнего водителя автобуса задержали. Его подозревают в нарушении ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Известно, что мужчина около 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В офисе компании-перевозчика «Альтрекс», которой принадлежит китайский автобус, проходят обыски, допросы сотрудников, изымается и изучается необходимая документация.

Тела погибших в катастрофе с автобусом в Башкирии отдадут родным после экспертизы.

Список погибших в ДТП можно прочитать здесь. Самому молодому из них было всего 24 года.

На период 18.00 15 июля известно, что в больницах Уфы остались двое жителей Татарстана пострадавших в ДТП с автобусом. Остальных уже отправили на родину при помощи средств санавиации и наземным транспортом.

16 июля стало известно о том, что водитель китайского автобуса Направлен в СИЗО. Стало также известно, что в страшном ДТП погиб бас-гитарист кавер-группы из Набережных Челнов «Федор Шукшин».