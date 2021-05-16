В Уфе прошел памятный старт понтонной роты от Монумента Дружбы

По данным пресс-службы администрации города, речь идет о понтонной роте 12-ой отдельной Гвардейской Краснознаменной Кенигсбергско-Городокской инженерной бригады, которая направляется по реке Волга и её притокам. Сплав является акцией памяти и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Финальной точкой сплава является Волгоград, срок завершения акции – 22 июня. Она проводится впервые.
Паром рота пробудет в пути 28 дней, за которые он должен преодолеть свыше двух тысяч километров и побывать в городах Благовещенск, Набережные Челны, Ульяновск, Самара, Сызрань, Саратов.
- В военное время это был бы очень опасный путь. Рискованный, страшный. Пусть никогда не повторится эта трагедия. Пусть каждый из нас помнит, какой ценой досталась победа, - такими словами напутствовал участников сплава мэр Уфы Сергей Греков.