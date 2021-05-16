В Уфе прошел памятный старт понтонной роты от Монумента Дружбы

- В военное время это был бы очень опасный путь. Рискованный, страшный. Пусть никогда не повторится эта трагедия. Пусть каждый из нас помнит, какой ценой досталась победа, - такими словами напутствовал участников сплава мэр Уфы Сергей Греков.