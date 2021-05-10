В Башкирии ветеранам войны устроили прогулку на теплоходе

В Башкирии ветеранам войны устроили прогулку на теплоходе
В Башкирии ветеранам войны устроили прогулку на теплоходе
Сегодня, 17:44ОбществоТатьяна МайороваФото: vk.com
Сегодня, 10 мая, в Уфе состоялась прогулка на теплоходе «Чайка» с участием главных героев празднования дня Победы.

Теплоход «Чайка», обновленный после реконструкции, принял на борт ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, ветеранов труда и тружеников тыла.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об этом событии на своей странице в соцсетях.

Фото:vk.com

Почетным пассажирам предложили непродолжительный маршрут по реке Белой – от Монумента Дружбы до железнодорожного вокзала и обратно. Сколько пассажиров отправилось в этом особый рейс на теплоходе, не уточняется.

Фото:vk.com

- Мы планировали это сделать ещё в прошлом году, но из-за коронавируса не стали. Здоровья вам, ветераны!!! – написал Радий Хабиров в соцсетях.

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