В Башкирии ветеранам войны устроили прогулку на теплоходе

Теплоход «Чайка», обновленный после реконструкции, принял на борт ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, ветеранов труда и тружеников тыла.
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об этом событии на своей странице в соцсетях.
Почетным пассажирам предложили непродолжительный маршрут по реке Белой – от Монумента Дружбы до железнодорожного вокзала и обратно. Сколько пассажиров отправилось в этом особый рейс на теплоходе, не уточняется.
- Мы планировали это сделать ещё в прошлом году, но из-за коронавируса не стали. Здоровья вам, ветераны!!! – написал Радий Хабиров в соцсетях.