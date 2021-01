В Башкирии за минувшие сутки 166 человек заболели коронавирусом. Всего за время пандемии число зараженных достигло 21 735 человек, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в республике.

Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 209 человек. Все побороли опасную болезнь 16 397 пациентов. За прошедший день еще один пациент скончался от коронавируса. За все время жертвами Covid-19 стали 164 пациента.

