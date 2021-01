Еще один матч чемпионата Англии перенесли из-за коронавируса

Вспышка заболевания произошла в бирмингемской «Астон Вилле».

Матч 19-го тура чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» – «Эвертон» перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт английской премьер-лиги. Команды из Бирмингема и Ливерпуля должны были встретиться в воскресенье 17 января. «Астон Вилла» объявила о массовой вспышке коронавируса в команде 7 января. В данный момент многие футболисты и сотрудники тренерского штаба бирмингемского клуба по-прежнему находятся на самоизоляции. По ходу нынешнего сезона из-за вспышек коронавируса в разных командах организаторам чемпионата Англии регулярно приходится переносить матчи.

