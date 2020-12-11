В Башкирии определили полный состав Общественной палаты республики

В Башкирии определили полный состав Общественной палаты республики

Вчера, 11:23ПолитикаКарина МамаеваPhoto: пресс-служба Аппарата Общественной палаты РБ
Накануне, 10 декабря, в члены Общественной палаты шестого состава выбрали 10 представителей местных общественный объединений. Об этом сообщили в пресс-службе региональных организаций.

В рейтинговом голосовании из 29 кандидатов сначала отобрали 17 человек, после чего в члены Общественной палаты избрали лишь 10. Председатель будет избран на первом собрании.

— Высокая конкуренция среди заявившихся показала, что за 11 лет ОП РБ стала важным и востребованным институтом гражданского общества. Первый взгляд на 6-й состав вдохновляет — в нём по настоящему интересные и важные обществу люди из разных сфер, подвижники, живые примеры самоотверженного и доброго гражданского поведения. Я ожидал, что в ОП-6 будут выдвигаться не только герои борьбы с пандемией, но участники такого важного этапа созревания гражданского общества, как события на Куштау, и предпринимал ряд усилий в этом направлении, —отметил руководитель Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы