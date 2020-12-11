В Башкирии определили полный состав Общественной палаты республики

— Высокая конкуренция среди заявившихся показала, что за 11 лет ОП РБ стала важным и востребованным институтом гражданского общества. Первый взгляд на 6-й состав вдохновляет — в нём по настоящему интересные и важные обществу люди из разных сфер, подвижники, живые примеры самоотверженного и доброго гражданского поведения. Я ожидал, что в ОП-6 будут выдвигаться не только герои борьбы с пандемией, но участники такого важного этапа созревания гражданского общества, как события на Куштау, и предпринимал ряд усилий в этом направлении, —отметил руководитель Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев.