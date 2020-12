В Башкирии определили полный состав Общественной палаты республики

Накануне, 10 декабря, в члены Общественной палаты шестого состава выбрали 10 представителей местных общественный объединений. Об этом сообщили в пресс-службе региональных организаций.

В рейтинговом голосовании из 29 кандидатов сначала отобрали 17 человек, после чего в члены Общественной палаты избрали лишь 10. Председатель будет избран на первом собрании. — Высокая конкуренция среди заявившихся показала, что за 11 лет ОП РБ стала важным и востребованным институтом гражданского общества. Первый взгляд на 6-й состав вдохновляет — в нём по настоящему интересные и важные обществу люди из разных сфер, подвижники, живые примеры самоотверженного и доброго гражданского поведения. Я ожидал, что в ОП-6 будут выдвигаться не только герои борьбы с пандемией, но участники такого важного этапа созревания гражданского общества, как события на Куштау, и предпринимал ряд усилий в этом направлении, —отметил руководитель Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев.

