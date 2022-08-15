МВД по Башкирии: убийца Дины Махияновой состоял на учете как «семейный дебошир»

МВД по Башкирии: убийца Дины Махияновой состоял на учете как «семейный дебошир»
МВД по Башкирии: убийца Дины Махияновой состоял на учете как «семейный дебошир»
Вчера, 12:58ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Первые официальные комментарии по убийству Дины Махияновой рассказали о том, что правоохранители реагировали на обращения, сообщается в пресс-релизе МВД от 15 августа.

Известно, что подозреваемый в убийстве Дины Махияновой Алик Махиянов уже задержан, в отношении его следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело, также уже решается и вопрос о взятии его под стражу.

Правоохранители подтвердили сообщения главы Белорецкого района о том, что убил ее бывший супруг а именно сообщили, что «бывший муж убитой подкараулил ее у родительского дома и убил многочисленными ударами ножом. Уточнили они информацию и о том, что убитая возвращалась с празднования дня рождения подруги».

В пресс-релизе правоохранители уточнили, что женщина и её родственники обращались в полицию с заявлениями о том, что бывший муж разбил окна, не отпускает её из дому, забирает телефон и в дальнейшем сломал его, скандалит, а также преследует и угрожает расправой.

Сообщили в МВД и о том, что подозреваемый в убийстве неоднократно привлекался за административные правонарушения, в том числе и за побои. В нынешнем феврале он и вовсе попал на учет как «семейный дебошир», из-за чего регулярно проверялся сотрудниками.

О работе прокуратуры по обращениям Махияновой в релизе МВД тоже сообщили — «по ряду заявлений приняты процессуальные решения в установленном законом порядке, которые были поддержаны надзорными органами».

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