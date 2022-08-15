«13 заявлений»: убитая чиновница из Башкирии могла быть жертвой домашнего насилия

По словам знакомых с ситуацией, 31-летняя Дина Махиянова жаловалась в прокуратуру на бездействие полиции, но в реальность претворилась фраза «когда убьют, тогда и приходите».

Трагическая гибель Дины Махияновой, молодой талантливой чиновницы от сельского хозяйства и матери двоих сыновей шокировала не только Белорецк, но и всю Башкирию. Неожиданно для широкой общественности леденящие душу подробности трагедии раскрыл на своей странице в соцсетях глава Белорецкого района Андрей Иванюта, где также обратил внимание на то, что девушка обращалась в полицию, но, как и многие другие жертвы домашнего насилия в России, помощи не получала. Такую информацию на своей странице привел Андрей Иванюта в своем посте со слов знакомых убитой. В первом же комментарии под постом Иванюты один из пользователей пишет, что было 13 (!) обращений в полицию. Следующий комментатор Иван Лавренов, который является заместителем главы Белорецкого района, сообщает о том, что «сейчас выясняется, не только в полицию, она и в прокуратуру обращалась с жалобой на бездействие полиции». По словам еще одного комментатора, отписавшегося со страницы «Канаты России», «это в Белорецке стало системой, на заявления эти халатные лентяи пишут отказные! Они не делают свою работу, а иногда встают на стороне преступников, вмешиваются в споры жильцов с коммунальными компаниями на стороне коммунальных компаний, нагло и бесплатно! Вы сами бывший сотрудник и понимаете о чем речь… Понятно что Вам не под силу одному, обратитесь к главе и разгоните этот гнилой муравейник». В комментариях у Иванюты разгорелась настоящая дискуссия, местами и с переходом на личности. Однако лейтмотив комментариев один — проблема не нова, а те кто сталкиваются с домашним насилием приходя в полицию слышат «когда убьют тогда и приходите», «нет тела нет дела» и другие страшные отговорки. На обращения же из-за угроз убийством пожимают плечами и говорят — «ну не убил же». Приводить подробно комментарии пользователей не позволяет этическая сторона вопроса, однако беспокоит она не всех. Среди всех комментариев, большинство которых полны негодования и недовольства работой полиции начиная от участковых заканчивая высшими чиновниками, нашлись и те, у кого «не все так однозначно». Один из комментаторов уличил в бездействии подруг убитой девушки, которые по его мнению должны были «силой» забрать Дину Махиянову ночевать у себя или же отбивать ее от вооруженного ножом физически крепкого мужчины. Даже такая трагедия не обошлась без виктимблейминга — так называется обвинение жертвы насилия в том, что она подверглась ему. Если ее избивал, то почему только последние месяцы она жила у родителей? Что она такого сделала, что ее супруг так озверел? Зачем тогда родила второго? Где была ночью с подругами?Иван Поддубный На абсолютно некорректные и неуместные в данной ситуации вопросы пользователя развернутый ответ уже давали в материале Дарьи Кучеренко для Mkset о домашнем насилии. Истории о домашнем насилии очень похожи между собой, как и поведение абьюзеров, которые загоняют свою жертву в настоящую психологическую, а нередко физическую и психологическую зависимость от себя. Дина Махиярова не жила со своим мужем, а переехала к родителям, что уже огромный шаг, и обвинять жертву в том, что ее убили, тоже своего рода убийство. Убийство человечности в себе.

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