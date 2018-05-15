Путин сам сел за руль КамАЗа и открыл первое движение по Крымскому мосту
В Крымском мосту открыли автомобильное движение. Честь первой поездки по новоиспеченному мосту предоставили Президенту России Владимиру Путину.
Он сел за руль грузовика КамАЗа и перед началом движения со стороны Тамани в сторону Крыма произнес: "Поехали!". Общественность при этом обратила внимание, что президент сидел за рулем, даже не пристегнувшись.
Открытие мостового перехода, самого протяженного в России, было запланировано на полгода позже. Владимир Путин уверен, что осенью откроется проезд грузовиков через Керченский пролив. Через год начнет функционировать и железнодорожная часть 19-километрового мостового перехода, связавшего два российских побережья.
Этот мост – самый протяженный в России. Полноценное движение автомобилей по нему будет открыто 16 мая. Для движения будет открыто по две полосы в каждую сторону.
Итоговая стоимость возведения моста через пролив составила 6,9 миллиарда рублей. Строительство моста началось с февраля 2016 года. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.