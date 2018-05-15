Старый мост через Белую в Уфе не успеют сдать к 12 июня

Сегодня, 15 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов сделал объявление, которое весьма расстроило и его самого, и аудиторию. Как оказалось, старый мост через Белую в районе Монумента Дружбы не получится сдать после капитального ремонта в эксплуатацию к Дню города – 12 июня, как было обещано ранее.

Процесс ремонта затянется почти на месяц. Как выяснили специалисты, у моста заклинили опорные диафрагмы, удерживающие верхнюю часть конструкции в районе восьмой опоры. Поскольку раньше доступа к этому месту не было, специалисты не знали достоверно о его состоянии. Но в процессе работы худшие подозрения подтвердились.

- Не хочу никого обидеть, но наш мост стал как пожилой человек: лечишь одну болезнь, а тут другая обнаруживается. Тоже самое с нашим старичком-мостом, - грустно посетовал Ирек Ялалов. - Придется удлинить сроки ремонта. Надеюсь, что все отнесутся с пониманием. Для нас главное, чтобы объект был надежным в эксплуатации. Надеюсь больше никаких сюрпризов не ожидается.