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Старый мост через Белую в Уфе не успеют сдать к 12 июня
Сюжеты:
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Старый мост через Белую в Уфе не успеют сдать к 12 июня

Сегодня, 10:12ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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