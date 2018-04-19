Новый мост через Белую в Уфе может быть построен в другом месте

Сегодня, 19 апреля, глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе прямой линии поделился своими соображениями о решении транспортной проблемы на выезде из Уфы в направлении аэропорта.

- Эксплуатирующая организация писала письма о состоянии моста, однако прозевала критический момент. В январе я поручил специалистам провести обследование старого моста и тогда выяснилось, что состояние моста очень плохое. Нам представили проект его реконструкции на 3 млрд рублей, мы его не поддержали. Тогда нам дали проект на 300 млн рублей, я тогда тоже решил, что дорого. Потом появился проект на 37 млн рублей, который позволит провести капитальный ремонт старого моста и потом эксплуатировать его еще несколько лет. Этот проект мы утвердили, - рассказал Рустэм Хамитов.

По словам главы Башкирии, он разочарован работой эксплуатирующей организации, в том числе и потому, что ее специалисты не подумали заранее заказать металлические конструкции взамен изношенных для моста. Они изготавливаются за границей. Это помогло бы сэкономить много времени и завершить ремонт за месяц, а не за полгода.

Рустэм Хамитов поделился также своим видением возведения вставки между мостом, о которой много говорилось раньше.

- Я считаю, что необязательно устанавливать новый мост именно в этом транспортном коридоре, потому что там все равно станется узкое бутылочное горлышко, которое в случае чего снова даст пробки, - пояснил свою мысль Рустэм Хамитов. – Есть альтернативный проект строительства нового моста с выходом чуть дальше примерно на полкилометра или километр от Монумента Дружбы. Поступало также предложение от администрации города о строительстве развязки на стыке проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди стоимость около 1 млрд рублей. Мы рассмотрим все возможные варианты и примем оптимальное решение.

Глава республики подчеркнул, что считает неправильным подход, когда после возникновения проблемы кто-то начинает просить средства на ее решение.

- Надо предусмотреть, чтобы не было проблем, или выбирать оптимальные варианты и не просить 3 млрд рублей на то, что можно сделать за 37 млн рублей, - подчеркнул Рустэм Хамитов. – Выбрасывать деньги в пустоту не будем.