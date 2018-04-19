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Новый мост через Белую в Уфе может быть построен в другом месте
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Новый мост через Белую в Уфе может быть построен в другом месте

Сегодня, 21:36ЭкономикаТатьяна Майорова
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