В Башкирии спасатели вызволили двух заблудившихся парней

По информации комитета, двое местных жителей 28 и 23 лет потерялись по дороге из села Ермекеево в Туймазы сегодня ночью.

В ведомстве уточнили, что все произошло, когда те съехали с дороги и направились по грунтовой дороге в район Усман-Ташлы. Там они заблудились и застряли.