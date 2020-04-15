В Башкирии спасатели вызволили двух заблудившихся парней
15 апреля, 12:29ОбществоАлия ФатхиеваФото: Фото госкомитета по ЧС
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Подробности злоключений уроженцев республики сообщили в госкомитете по ЧС.
По информации комитета, двое местных жителей 28 и 23 лет потерялись по дороге из села Ермекеево в Туймазы сегодня ночью.
В ведомстве уточнили, что все произошло, когда те съехали с дороги и направились по грунтовой дороге в район Усман-Ташлы. Там они заблудились и застряли.
Поняв, что самостоятельно им не выбраться, молодые люди позвонили спасателям. Те нашли заблудившихся парней и отбуксировали автомобиль на проезжую часть дороги. Как отмечают спасатели, молодые люди не пострадали.
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