В Башкирии нашли заблудившегося ребенка и вернули его домой
5 марта, 13:44ОбществоАлия ФатхиеваФото: Пресс-служба Росгвардии Башкирии
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бдительность проявили уфимские росгвардейцы.
Вчера, 4 марта, в столице Башкирии пропал семилетний мальчик. Взволнованная мама ребенка сообщила, что ее сын пошел гулять с друзьями, но так и не вернулся домой.
В пресс-службе росгвардии сообщили, что им об этом случае сообщили коллеги из полиции. Женщина описала одежду и внешность ребенка, и тогда сотрудники правоохранительных органов отправились на его поиски.
Найти ребенка удалось уже через десять минут, мальчика отвели в отдел полиции, где его уже ожидала мама.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей