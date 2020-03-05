В Башкирии нашли заблудившегося ребенка и вернули его домой

Вчера, 4 марта, в столице Башкирии пропал семилетний мальчик. Взволнованная мама ребенка сообщила, что ее сын пошел гулять с друзьями, но так и не вернулся домой.

В пресс-службе росгвардии сообщили, что им об этом случае сообщили коллеги из полиции. Женщина описала одежду и внешность ребенка, и тогда сотрудники правоохранительных органов отправились на его поиски.