Фото: pixabay.com
В ХМАО шесть человек заблудились в лесах и были возвращены спасателями
Вчера, 21:04Общество
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Югорские спасатели вывели из лесов Ханты-Мансийского автономного округа шесть местных жителей, которые заблудились и не могли самостоятельно выбраться оттуда.
Кроме того, сейчас спасатели разыскивают еще двух заблудившихся людей. Речь идет о мужчине и пожилой женщине. Об этом 8 августа сообщило издание muksun.fm.
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