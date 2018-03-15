Спикер парламента Башкирии публично выразил свое отношение к Сталину

Глава башкирского регионального парламента Константин Толкачев опубликовал в соцсетях свое мнение о проекте федерального закона «О запрете увековечения памяти Сталина», который поступил на рассмотрение в комиссию совета законодателей, по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, которую он возглавляет.

Законопроект подготовлен законодательным собранием Санкт-Петербурга. В нем предлагается ввести на территории всей страны запрет на установку памятников, бюстов, обелисков, мемориальных досок не только с изображением Иосифа Сталина, но и даже с его упоминанием.

Авторы законопроекта настаивают, что фамилию Сталина недопустимо использовать в наименованиях географических объектов, автодорог и железных дорог, улиц, мостов, площадей и так далее. Также предлагается запретить официально отмечать праздники и памятные даты, связанные с именем Сталина, издавать за счет бюджета или на средств ГУП любую печатную и аудиовизуальную продукцию, в которой положительно оценивалась бы деятельность Сталина.