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Спикер парламента Башкирии публично выразил свое отношение к Сталину
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Спикер парламента Башкирии публично выразил свое отношение к Сталину

Сегодня, 14:26ОбществоТатьяна МайороваФото: Ufa.bezformata.ru
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