Суд рассмотрит иск о снятии с проката фильма «Смерть Сталина» в Сыктывкаре

Как написала газета «Известия», это юрист фонда «Общественный вердикт» и член правления правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнест Мезак и фотограф Роман Голосун.
Предварительное судебное слушание по делу назначили на 15 февраля в 09:30 по московскому времени. Истцы требуют признать незаконным факт отзыва лицензии у фильма «Смерть Сталина». По их мнению, решение Минкульта РФ нарушило Конституцию страны и Европейскую конвенцию по правам человека.
Как рассказал Эрнест Мезак, суд Сыктывкара для подачи искового заявления выбрали не случайно. В прошлом именно республика Коми считалась территорией ГУЛАГа (Главного управления лагерей и мест заключения).
Мезак добавил, что в этой местности в каждой семье найдутся предки, пострадавшие во времена репрессий. Он выразил надежду, что суд увидит объективную картину происходящего и вынесет верное решение.
По словам Мезака, пункт правил об отзыве прокатного удостоверения, на которое ссылается министр культуры РФ, гласит, что документ отозвать возможно, если запрещенная федеральным законом информация в ходе публичного показа фильма была обнаружена. Но отзыв прокатного удостоверения был произведен раньше, и до показа картины публике дело не дошло.
Истцы также подчеркнули, что запрет фильма нарушает статью 44 Конституции РФ. В ней говорится о праве каждого гражданина участвовать в культурной жизни страны.
Мезак также заявил, что истцы настоят на просмотре фильма прямо на судебном заседании. Это планируется с той целью, чтобы судьи могли в деталях изучить предмет спора.
Напомним, выход в прокат сатирической комедии «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи должен был состояться 25 января этого года. Но некоторые представители культуры и общественники обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановления действия прокатного удостоверения картины. Целью этого был анализ соответствия фильма законодательству России.