Суд рассмотрит иск о снятии с проката фильма «Смерть Сталина» в Сыктывкаре

В Сыктывкаре два человека подали исковое заявление в суд с требованием к Минкультуры России отозвать прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина».

Как написала газета «Известия», это юрист фонда «Общественный вердикт» и член правления правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнест Мезак и фотограф Роман Голосун.

Предварительное судебное слушание по делу назначили на 15 февраля в 09:30 по московскому времени. Истцы требуют признать незаконным факт отзыва лицензии у фильма «Смерть Сталина». По их мнению, решение Минкульта РФ нарушило Конституцию страны и Европейскую конвенцию по правам человека.

Как рассказал Эрнест Мезак, суд Сыктывкара для подачи искового заявления выбрали не случайно. В прошлом именно республика Коми считалась территорией ГУЛАГа (Главного управления лагерей и мест заключения).

Мезак добавил, что в этой местности в каждой семье найдутся предки, пострадавшие во времена репрессий. Он выразил надежду, что суд увидит объективную картину происходящего и вынесет верное решение.

По словам Мезака, пункт правил об отзыве прокатного удостоверения, на которое ссылается министр культуры РФ, гласит, что документ отозвать возможно, если запрещенная федеральным законом информация в ходе публичного показа фильма была обнаружена. Но отзыв прокатного удостоверения был произведен раньше, и до показа картины публике дело не дошло.

Истцы также подчеркнули, что запрет фильма нарушает статью 44 Конституции РФ. В ней говорится о праве каждого гражданина участвовать в культурной жизни страны.

Мезак также заявил, что истцы настоят на просмотре фильма прямо на судебном заседании. Это планируется с той целью, чтобы судьи могли в деталях изучить предмет спора.