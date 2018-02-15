В Башкирии за год выросла продолжительность жизни на полгода

Чиновников очень обрадовала такая динамика.

Вчера, 14 февраля, на заседании коллегии Минздрава Башкирии руководство ведомства отчиталось об изменении качества жизни в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам министра здравоохранения РБ Анвара Бакирова, за последние два года в республике сохраняется динамика снижения общей смертности. Снижение смертности составило 4% - это 2069 человек. Руководитель ведомства считает, что это достижение связано с реализацией комплекса мер.

По официальным данным, за год продолжительность жизни населения в Башкирии выросла на полгода, а за десять лет – на три года.

- В 2017 году продолжительность жизни составит по предварительным расчетам 71,5 года, — сообщил вице-премьер правительства республики Салават Сагитов.

На заседании коллегии напомнили, что в прошлом году в Башкирии правительством утвержден план дополнительных мероприятий для повышения рождаемости. Сюда вошли оказание высокотехнологической медицинской помощи, включая ЭКО и ИКСИ, расширенное медобследование беременных женщин в перинатальных центрах, современное УЗИ-скрининг.

- В 2017 году в республике было проведено 1500 процедур ЭКО за счет средств ОМС. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем 2016 году. На текущий год планируется две тысячи процедур ЭКО, - были зачитаны данные на коллегии.