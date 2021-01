Снегопады и метель сменятся резким похолоданием.

В ночь на 11 января и до самого вечера в Башкирии ожидается облачная погода. Ночью — снег, местами до сильного, днем — местами до умеренного. На дорогах прогнозируется гололед, снежные заносы и накат, а также ухудшение видимости до 500 м. Уже во вторник ночью температура воздуха опустится до -27° при прояснениях, днем температура воздуха составит -14…-19°. Осадки уменьшатся, и к середине первой рабочей недели ожидается похолодание до -20…-25° днем и ночью.

