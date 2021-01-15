В Башкирии на 23 тысячи рублей увеличили пособия многодетным семьям

В Башкирии на 23 тысячи рублей увеличили пособия многодетным семьям

Вчера, 08:54ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Правительство Башкирии внесло соответствующие изменения в постановление. Теперь многодетные семьи могут рассчитывать на повышенные единовременные выплаты.

С 2021 года такие семьи получат на 22,8 тысячи больше обычного, соответственно выплата составит почти 623 тысячи рублей. Однако на поддержку государства смогу рассчитывать только семьи, воспитывающие восемь и более детей до 23 лет. Единовременная выплата рассчитана на тех, кто прожил в республике не менее трех лет.

Для получения выплат необходимо написать заявление, а также приложить все необходимые документы: свидетельство о рождении детей, паспорта всех членов семьи старше 14 лет, а также, в случае необходимости, документы, подтверждающие факт усыновления или принятия детей под опеку

семьяБашкириявыплаты
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