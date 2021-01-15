В Башкирии на 23 тысячи рублей увеличили пособия многодетным семьям

С 2021 года такие семьи получат на 22,8 тысячи больше обычного, соответственно выплата составит почти 623 тысячи рублей. Однако на поддержку государства смогу рассчитывать только семьи, воспитывающие восемь и более детей до 23 лет. Единовременная выплата рассчитана на тех, кто прожил в республике не менее трех лет.