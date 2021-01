В Башкирии на 23 тысячи рублей увеличили пособия многодетным семьям

Правительство Башкирии внесло соответствующие изменения в постановление. Теперь многодетные семьи могут рассчитывать на повышенные единовременные выплаты.

С 2021 года такие семьи получат на 22,8 тысячи больше обычного, соответственно выплата составит почти 623 тысячи рублей. Однако на поддержку государства смогу рассчитывать только семьи, воспитывающие восемь и более детей до 23 лет. Единовременная выплата рассчитана на тех, кто прожил в республике не менее трех лет. Для получения выплат необходимо написать заявление, а также приложить все необходимые документы: свидетельство о рождении детей, паспорта всех членов семьи старше 14 лет, а также, в случае необходимости, документы, подтверждающие факт усыновления или принятия детей под опеку

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter