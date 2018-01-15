Глава Башкирии наградил героев журналистских материалов

Людьми года они названы в рамках конкурса газеты «Республика Башкортостан».

Сегодня, 15 января, в Доме Республики в Уфе прошла торжественная церемония награждения победителе конкурса «Человек года», который редакция газеты «Республика Башкортостан» провела в этом году уже в пятый раз.

Среди награжденных оказались герои публикаций, о которых теперь знает вся республика. О них рассказывала не только «Республика Башкортостан», но и другие печатные и электронные СМИ.

Это руководитель уфимского Клуба юных собаководов Ольга Сорокина - единственная в РБ, кто занимается канистерапией (лечение с помощью собак). Глава компании «Альтернатива» Раиль Фахретдинов из города Октябрьского назван экологом года за свой проект проекта сбора и переработки полимерных отходов в масштабах РБ. Пенсионер из деревни Чингизово Баймакского района Файзрахман Усманов отличился своим желанием расчищать родники и прочими способами облагораживать родной край. Еще один пожилой человек – фронтовик Гарифулла Зулькарнаев из Учалов сагитировал других на посадку деревьев в округе.

Старшеклассники из Янаула Булат Миннигалиев, Джахонгир Мирзаиев, Адель Гиниятуллин, Ильдар Юлдашев помогли полиции задержать мужчину, тащившего в лесопосадку ребенка. Учительница из села Аскино Альбина Фатихова вместе со своими ребятами изучает проблемы несанкционированных свалок, влияния буровых реагентов на растения, наблюдает за экологическим состоянием реки Бурминка. Руководитель аптечной сети «Фармленд» Олег Муров в этом году назван меценатом года за строительство детских площадок в разных городах республики. Фермер Владислав Бикмурзин восстановил ферму в родном селе и помогает землякам удостоен награды за любовь к малой родине. Геолог Сергей Сирота отличился преданностью своему делу, собрав огромную коллекцию редких минералов. Профессор Шамиль Ганцев удостоен награды за продвижение новаторских идей в медицине и здравоохранении. Художник Олег Кайбышев много лет радует всех своими граффити, которые красуются на стенах домов в городе. Директор галереи «Урал» Карима Кайдалова известна, как первооткрыватель новых имен в искусстве.

Победителей поздравил лично глава Башкирии Рустэм Хамитов, подчеркнув, что конкурс приурочен ко Дню российской печати. Он отметил, что лично знает многих участников встречи.

- Сегодня можно говорить о том, что печать в известной степени уступает место электронным средствам массовой информации. Но я, может быть, человек ещё прежней формации, всё-таки отдаю предпочтение печатной продукции, - признался глава республики. - Поскольку в данном случае газеты несут более глубокое понимание ситуации в жизни, лишены поверхностной оценки происходящего, пытаются всё-таки заглянуть в существо вопросов.

Он искренне поблагодарил своих слушателей за неравнодушное отношение к окружающей действительности.

- С одной стороны, мы с вами живем в крепкой, сильной, серьезной республике – Башкортостане. С другой стороны, у нас еще очень много нерешенных вопросов, - нацелил собеседников Рустэм Хамитов и пригласил их поделиться своим мнением о решении назревших проблем без заученных слов и казенных благодарностей.

Впрочем, подробного разговора не получилось, для него, скорее всего, просто не хватило времени.