Путин наградил башкирского сенатора орденом «За заслуги перед Отечеством»
Сегодня, 18:06ПолитикаКонстантин Климов
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Приказ о вручении Рафаилу Зинурову ордена подписан 2 ноября.
Владимир Путин наградил члена Совета федерации от Башкирии Рафаила Зинурова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ был подписан президентом еще 2 ноября.
Рафаил Зинуров родился 26 июля 1953 года, в 1981 году закончил юридический факультет БГУ. Имеет степень доктора юридических наук. До перехода в Совет федерации Рафаил Зинуров был депутатом Госсобрания Башкирии.
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