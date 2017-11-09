Путин наградил башкирского сенатора орденом «За заслуги перед Отечеством»

Приказ о вручении Рафаилу Зинурову ордена подписан 2 ноября.

Владимир Путин наградил члена Совета федерации от Башкирии Рафаила Зинурова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ был подписан президентом еще 2 ноября.

Рафаил Зинуров родился 26 июля 1953 года, в 1981 году закончил юридический факультет БГУ. Имеет степень доктора юридических наук. До перехода в Совет федерации Рафаил Зинуров был депутатом Госсобрания Башкирии.