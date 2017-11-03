В Уфе наградили лучшую молодую семью по версии мэрии

Все участники конкурса награждены сертификатами на приобретение бытовой и компьютерной техники.

Сегодня, 3 ноября, в администрации Уфы были вручены награды победителям и участникам нынешнего городского конкурса «Молодая семья». Самой лучшей семьей стали Юлиана и Ильмир Ганиевы с детьми. Представлявшие на конкурсе Орджоникидзевский район столицы Башкирии.

В торжественной церемонии награждения приняли участие глава столичного муниципалитета Ирек Ялалов, депутат Госдумы Инга Юмашева, главы администраций районов города, члены жюри и другие.

Как отметили участники церемонии, в этом году конкурс проходил в новом формате. В качестве заданий были приготовлены тематические квесты, включавшие выполнение нормативов ГТО, приготовление уникальных блюд, изготовление моделей одежды из вторсырья и т.д.

По словам участников конкурса и жюри, новый формат нашел положительные отклики как в рядах участников конкурса, так и тех, кто наблюдал за его ходом. Все участники конкурса награждены сертификатами на приобретение бытовой и компьютерной техники. Дополнительные призы от Республиканского центра тестирования ГТО и Lifestyle Центра «Башкирия» были вручены семьям Салаватовых и Нуртдиновых.