В Башкирии запретили водить хороводы вокруг елки

В Башкирии запретили водить хороводы вокруг елки

Вчера, 11:07ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве обсудили проведение новогодних праздников в Башкирии в рамках пандемии коронавируса.

В республике запретили хороводы. Министр культуры Амина Шафикова сообщила, сократилось число новогодних мероприятий. Если в прошлом году прошло 27 тысяч мероприятий, то в этом году их количество сократилось до 21 тысячи. Из них 12 тысяч пройдут офлайн, остальные 9 тысяч будут организованы в онлайн-режиме. В новогодние праздники продолжат работу музеи и библиотеки, где мероприятия пройдут малыми группами.

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил соблюдать меры безопасности в условиях эпидобстановки.

Новогодние праздники мы не испортим, будет возможность детей куда-нибудь сводить, сказал Хабиров.

Отметим, что заполняемость залов также будет 30%.

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