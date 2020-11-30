Корпоративы в «раю небесном» и массовая вакцинация: главное с оперативки Хабирова

О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на 12 часов 30 ноября в Башкирии зарегистрировано 14264 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 138 новых случаев. Темп прироста составляет 0,9%. Коэффициент распространения вируса вырос до 1 %. Уровень заболеваемости составляет 340? человека на 100 тысяч населения. Почти половина заболевших – в возрасте от 26 до 50 лет. В стационарах находятся 537 пациентов, из них в тяжелом состоянии – 38. Всего выписано в связи с выздоровлением 32 человека за последние сутки, за все время – 84% от числа заболевших. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,698 млн исследований. В сутки проводится не менее 264 теста на 100 тысяч населения. Коечный фонд занят на 74,5%.