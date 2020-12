Корпоративы в «раю небесном» и массовая вакцинация: главное с оперативки Хабирова

Власти республики обсудили важные вопросы на еженедельном оперативном совещании. Чиновники поговорили о ситуации с коронавирусом в республике, о придорожном сервисе и причинах, по которым жители Башкирии не торопятся брать под опеку детей-сирот.

О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на 12 часов 30 ноября в Башкирии зарегистрировано 14264 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 138 новых случаев. Темп прироста составляет 0,9%. Коэффициент распространения вируса вырос до 1 %. Уровень заболеваемости составляет 340? человека на 100 тысяч населения. Почти половина заболевших – в возрасте от 26 до 50 лет. В стационарах находятся 537 пациентов, из них в тяжелом состоянии – 38. Всего выписано в связи с выздоровлением 32 человека за последние сутки, за все время – 84% от числа заболевших. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,698 млн исследований. В сутки проводится не менее 264 теста на 100 тысяч населения. Коечный фонд занят на 74,5%. По данным Росздравнадзора, дефицита лекарств в аптеках республики не наблюдается. По данным минздрава РБ, от гриппа в Башкирии привиты уже почти 40% населения республики. - Задачу 60% населения вакцинировать от гриппа мы должны сделать. Просто ставьте задачу. Хорошо, что коечный фонд начинает давать нам «жирок», - отметил Радий Хабиров. Также Глава Башкирии Радий Хабиров получил властям готовиться к массовой вакцинации от Covid-19. Это уже не десятки, а тысячи. Сможем вакцинировать тех, кто желает, сказал он. Вместе с этим две уфимские больницы переквалифицируют из ковид-госпиталей и вернут в обычный график работы: госпиталь ветеранов войн и корпус 13-й больницы вновь будут доступны для пациентов. Радий Хабиров отметил, что если появится необходимость лечить вахтовиков из Башкирии, больных коронавирусом, в республике, то вышеуказанные медучреждения переквалифицируют обратно. - Ситуация довольно стабильная. И по лекарствам, и по коечному фонду, - отметил глава Башкирии. Премьер-министр Андрей Назаров заявил, что при стабильной ситуации открытие нового ковид-госпиталя в Стерлитамаке состоится 12 декабря. В случае резкой нехватки коечного фонда в городе принимать коронавирусных пациентов начнут уже на этой неделе. О работе Ситуационного антиковидного центра Башкирии Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек – это группы операторов, ординаторы и медэксперты. За неделю в Центр поступило 5277 звонков. Из них более 48% составляют вопросы, касающиеся записи к врачу и работы поликлиник. Далее популярным вопросом остаются результаты тестов на коронавирус (21,6%), а также лекарственное обеспечение и лечение коронавируса в больницах. Чаще всего в Центр обращаются уфимцы в возрасте от 35 до 59 лет, а также пожилые – от 60 до 75 лет. О продлении дистанта для школьников Башкирии Ученики 6-10 классов останутся на «дистанционке» до 6 декабря. Однако 23 района, где коэффициент распространения ковида не превышает 0,5%, выйдут на обучение в штатном режиме. Так, очное обучение продолжат ученики из Абзелиловского, Архангельского, Баймакского, Белокатайского, Белорецкого, Благоварского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Дуванского, Зилаирского, Иглинского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского, Учалинского, Хайбулинского и Чекмагушевского районов, а также Сибая и Межгорья. - Если ситуация будет крепнуть, мы не будем видеть ухудшений, то детей мы все-таки должны перед Новым годом в школы отправить. Дети и учителя, конечно, уже устали заниматься дистанционно, - признал Радий Хабиров. О корпоративах для чиновников Радий Хабиров снова обратил внимание на проведение новогодних корпоративов, в частности, для чиновников. Он призвал подчиненных отказаться не только от празднований, но и от подарков и открыток от коллег. - Давайте мы корпоративы будем проводить, когда все у нас расцветет, когда рай небесный наступит, царствие небесное, тогда и будем проводить. Я имею в виду чиновников. Не надо этого делать – наоборот, с семьями больше побудете, и хорошо. С подарками мы тоже договорились – даже открытками не надо друг друга засорять. Сейчас все в телефонах, в гаджетах. Звонок, смс – этого достаточно. Не тратьте деньги, лучше детям помогите, - призвал глава республики. Что касается корпоративов для обычных жителей Башкирии, то вопрос, по словам Хабирова, будет решен до конца текущей недели. О придорожном сервисе в Башкирии Как отметил глава республики Радий Хабиров, придорожный сервис в республике должен быть высокого уровня, к тому же, это хороший «кусок» бизнеса и возможности хорошо зарабатывать. По данным Министерства торговли и услуг республики, схема развития придорожного сервиса Башкирии предполагает выделение 89 земельных участков, 16 из которых возле автодорог федерального значения, 68 – возле дорог регионального значения, 5 – возле дорог местного значения. До 15 декабря текущего года будет идти сбор и проработка дополнительных предложений. По каждому участку сформирован инвестпаспорт, содержащий 34 параметра. Также предприниматели в сфере придорожного бизнеса смогут получить две основных меры соцподдержки – получить участок земли без торгов и получить субсидию на компенсацию 50% затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры (не более 30 млн на один объект). В настоящее время в сфере придорожного сервиса Башкирии имеются 35 инвесторов с 50 объектами и объемом инвестиций в 5 млрд рублей. О работе органов опеки и попечительства в Башкирии в 2020 году В Башкирии были выплачены пособия на содержание детей на общую сумму 1 млрд 779 млн рублей. В республике наблюдается тенденция к снижению числа детей-сирот – в настоящее время в республике проживают 12144 сироты. 91% детей-сирот воспитываются в замещающих семьях, остальные – в 21 доме-интернате. В 2020 году выявлено 812 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, из них 76% были устроены в семьи. Больше всего сирот выявлено в Стерлитамаке, Мелеузовском, Белебеевском, Ишимбайском районах. Вице-премьер Ленара Иванова назвала причины, по которым детей не берут под опеку – возраст (желание опекунов взять малышей), состояние здоровья детей-сирот, наличие у них родных братьев и сестер.

