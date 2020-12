Некрасивая история с призывом и очное обучение: главное с оперативки Хабирова

Власти республики обсудили важные вопросы на еженедельном оперативном совещании. Чиновники поговорили о ситуации с коронавирусом в республике, о возвращении учеников в школы и о том, почему республика не справилась с призывом.

О праздновании 450-летия Уфы на федеральном уровне Радий Хабиров в очередной раз напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ о федеральном статусе празднования 450-летия Уфы. - Президент дал нам шанс, чтобы мы сами навели порядок здесь, в Уфе. Мы уже не раз собирались, чтобы помечтать о том, какой будет Уфа в 2024 году. Нам уже надо переходить в плоскость реальных действий, времени очень мало осталось, - отметил глава Башкирии. О возвращении учеников в школы По словам министра образования Айбулата Хажина, в 40 муниципалитетах более 145 тысяч школьников с 6 по 10-й классы приступили к очной учебе в школах. Министр отметил, что в школе соблюдаются жесткая термометрия и масочный режим, потоки учеников распределены по входным группам, работают антиковидные инспекторы. - Дети, которые имели подтвержденный диагноз COVID-19, представляют справку о том, что у них уже анализы «чистые» и они не являются источником заболевания. <...> Дети находятся за партами, к доске не выходят. В колледжах и вузах идет снижение заболевания, - добавил чиновник. - Мы не можем совсем искажать учебный процесс, поэтому такое решение приняли, - объяснил выход школьников из дистанта Радий Хабиров. О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии По словам и.о. министра здравоохранения РБ Динары Еникеевой, по состоянию на 9.00 7 декабря в Башкирии зарегистрировано 15265 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 144 новых случая. Темп прироста вырос до 1%. Уровень заболеваемости составляет 367,3 человека на 100 тысяч населения. Основной возраст заболевших – от 26 до 50 лет. В стационарах находятся 580 пациентов, из них подключены к ИВЛ 11 пациентов, в реанимации 17 человек. За прошедшую неделю на лечение в больницы поступили 194 жителя Башкирии, выписались 497 человек. Всего выписано в связи с выздоровлением за все время 81,4% от числа заболевших. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,774 млн исследований. В сутки проводится 264,2 теста на 100 тысяч населения. Коечный фонд свободен на 20%. Со 2 декабря в Уфе работает Амбулаторный центр диагностики и лечения коронавируса. Сегодня от гриппа в Башкирии привиты 40,9% населения республики. С 7 декабря начинается вакцинация от коронавируса. - Спокойно держим ситуацию. Вроде все там ковидом увлечены, но по гриппу 60% вакцинации мы должны обеспечить. Оперативно надо научиться вакцинировать от ковида, - отметил Радий Хабиров. О работе Ситуационного антиковидного центра Башкирии Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек – это группы операторов, ординаторы и медэксперты. За прошедшую неделю в Центр поступило 6764 звонка, большинство звонивших были из Уфы. Отмечается, что вопросов, касающихся коронавируса, стало меньше, в том числе из-за того, что «лаборатории стали работать четко». Наиболее популярными (52%) остаются вопросы, касающиеся амбулаторной помощи пациентам. Далее идут вопросы по результатам тестов на коронавирус (18%), а также вопросы по лекарственному обеспечению и лечению коронавируса в больницах (по 7%). Чаще всего в Центр обращаются уфимцы в возрасте от 35 до 59 лет, а также пожилые – от 60 до 75 лет. - Очень много людей остается, у которых есть последствия от коронавируса. Нужно обязательно какую-то реабилитацию продумать. В следующем году более активно задействуем санатории, - отметил Радий Хабиров. О привлечении инвестиций в Башкирию По данным Минэкономразвития РБ, за девять месяцев 2020 года объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил 209,6 млрд рублей, что на 22 млрд (или на 4,3%) больше, чем в 2019 году. По данным на 1 октября 2020 года в республике реализуется 1170 инвестпроектов, которые предполагают создание 17500 рабочих мест. Приоритетными являются 212 инвестпроектов на 811,7 млрд рублей. Большинство из них – 83 проекта – в сельском хозяйстве, а также 60 в промышленности, 12 в строительстве и 10 в экологии республики. Об осеннем военном призыве-2020 в Башкирии По данным Военного комиссариата РБ, в этом году подлежат призыву 24082 человека. Из 18 тысяч вызванных в военкоматы призваны на службу 3947 человек, или 95% от установленной нормы. 211 из них составили жалобы на призывные комиссии и «с высокой долей вероятности не будут отправлены для прохождения службы». На дополнительное медобследование отправлены более 3000 призывников. В 12 муниципалитетах призваны менее 75% человек. Порядка 2500 призывников не явились в военкоматы и числились в розыске. Сегодня из них разыскано 30%. - На сегодняшний день республика с выполнением нормы призыва молодого пополнения в войска не справляется, - подчеркнул военный комиссар республики. Радий Хабиров поручил доложить ему 31 декабря о 100% выполнении задач. - Начинать год с такой некрасивой истории… Мы никогда не подводили. Займитесь этим в ежедневном режиме, - добавил глава республики.

