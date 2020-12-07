Некрасивая история с призывом и очное обучение: главное с оперативки Хабирова

О работе Ситуационного антиковидного центра Башкирии

Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек – это группы операторов, ординаторы и медэксперты. За прошедшую неделю в Центр поступило 6764 звонка, большинство звонивших были из Уфы. Отмечается, что вопросов, касающихся коронавируса, стало меньше, в том числе из-за того, что «лаборатории стали работать четко». Наиболее популярными (52%) остаются вопросы, касающиеся амбулаторной помощи пациентам. Далее идут вопросы по результатам тестов на коронавирус (18%), а также вопросы по лекарственному обеспечению и лечению коронавируса в больницах (по 7%). Чаще всего в Центр обращаются уфимцы в возрасте от 35 до 59 лет, а также пожилые – от 60 до 75 лет.