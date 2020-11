Накануне в городе Белорецк произошла авария на водопроводе, из-за которой 176 многоквартирных домов и 14 социально-значимых учреждений остались без отопления. Ликвидацией аварии занимались спасатели МЧС Башкирии.

Для комфорта горожан администрация города подготовила несколько пунктов для размещения людей. Неполадки обещали устранить до шести утра 14 ноября, однако проблему удалось решить гораздо раньше – уже к вечеру 13 ноября. Об этом сообщили в ведомстве. — Абоненты в 176 многоквартирных домах, где проживают 15147 человек, в том числе 2143 ребенка, и 14 социально-значимых объектов, подключены. Жалоб от населения нет. Реагирование было своевременным, отметили в пресс-службе МЧС Башкирии.

