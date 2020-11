Сегодня, 9 ноября, спасатели Башкирии предупреждают об опасных погодных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Так, ночью по республике ожидается штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Опасность также представляет отложение мокрого снега на проводах и деревьях и гололед. По данным Башгидрометцентра, сегодня днем местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. К ночи температура воздуха опустится до -4 градусов, днем будет держаться в районе -2,+3 градусов.

