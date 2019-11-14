Экс-управляющего речным портом в Уфе обвиняют в убытках на 624 млн рублей

По информации РБК-Уфа, конкурсный управляющий речного аэрпорта Уфы направил в арбитражный суд иск о взыскании 623,86 млн рублей в конкурсную массу банкротного предприятия.

Соообщается, что соответстующее заявление направлено в суд 11 ноября и опубликовано в Едином реестре о банротствах 13 ноября.

Истец считает, отмечает РБК, что убытки допущены из-за действий предыдущего арбитражного управляющего Руслана Салихова, исполняшего свои обязанности с ноября 1018 по июнь 2019 года.