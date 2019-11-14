Экс-управляющего речным портом в Уфе обвиняют в убытках на 624 млн рублей
14 ноября, 18:01ОбществоАлия ФатхиеваФото: Башинформ
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Иск в Арбитражный суд уже направлен.
По информации РБК-Уфа, конкурсный управляющий речного аэрпорта Уфы направил в арбитражный суд иск о взыскании 623,86 млн рублей в конкурсную массу банкротного предприятия.
Соообщается, что соответстующее заявление направлено в суд 11 ноября и опубликовано в Едином реестре о банротствах 13 ноября.
Истец считает, отмечает РБК, что убытки допущены из-за действий предыдущего арбитражного управляющего Руслана Салихова, исполняшего свои обязанности с ноября 1018 по июнь 2019 года.
В заявлении отмечается, что в ходе сплошной инвентаризации и дефектовки имущества была выявлена недостача основных средств и акций. Напомним, «Речной порт «Уфа» признали банкротом в июле 2018 года.
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