В мэрии Уфы рассказали о планах строительства речного порта для всех районов
Очередной городской амбициозный проект обсудили накануне в рамках ставшего традиционным «Инвестчаса».
Согласно проекту, маршрут должен связать все районы Уфы и Уфимского района речным сообщением. Причем все семь причальных зон будут обустроены местами ожидания, кафе, зонами детского отдыха, медпунктами, комнатами «Мать и ребенок», спасательными станциями и даже несколькими гостиничными номерами.
Причаливать к районным портам смогут суда малого и среднего классов. Для трудноступных районов возможно строительство фуникулеров. Однако пока это все лишь в планах.
Ранее Медиакорсеть подробно изучала о различных крупных инвестпроектах, которые должны были улучшить жизнь в городе. Большая часть их громко заявлялась, широко обсуждалась, а в итоге ничем не завершилась. Среди таких крупных проектов - метробус, скоростной трамвай, канатная дорога, Уфимский Арбат и не только.