В мэрии Уфы рассказали о планах строительства речного порта для всех районов

Согласно проекту, маршрут должен связать все районы Уфы и Уфимского района речным сообщением. Причем все семь причальных зон будут обустроены местами ожидания, кафе, зонами детского отдыха, медпунктами, комнатами «Мать и ребенок», спасательными станциями и даже несколькими гостиничными номерами.

Причаливать к районным портам смогут суда малого и среднего классов. Для трудноступных районов возможно строительство фуникулеров. Однако пока это все лишь в планах.