В Башкирии мужчина угрожал убийством судье

Караидельский межрайонный суд вынес приговор 54-летнему жителю Аскинского района Башкирии. Он признан виновным в том, что угрожал убийством мировому судье.

Как сообщили в прокуратуре, в ноябре прошлого года, в районному суде шел процесс по делу в отношении 54-летнего мужчины. При оглашении приговора, узнав, что получил реальный срок, он вел себя агрессивно и пригрозил мировому судье убийством. Ранее мужчина выяснил адрес проживания судьи, явился к нему домой и устроил скандал с его родственниками.

В результате в отношении обвиняемого было возбуждено еще одно уголовное дело - по ч.1 ст.296 УК РФ (угроза убийством в связи с осуществлением правосудия).