В Башкирии суд вынес предупреждение фирме депутата за нелегальный алкоголь
Сегодня, 13:37ОбществоНаталья Кузнецова
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Арбитраж Башкирии вынес решения по иску госкомитета по торговле к фирме председателя совета Калтасинского района. За нелегальную торговлю алкоголем суд не стал накладывать штраф, а ограничился предупреждением.
Фирма "Нур-плюс" председателя совета Калтасинского района Азата Габдрахманова привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ.
За допущенные нарушение суд вынес юрлицу предупреждение.
Как раннее сообщала Медиакорсеть, в конце августа госкомитет выявил нарушения в торговле алкоголем в кафе «Нур-плюс» в селе Калтасы. Спиртное продавалась здесь в розницу без лицензии. Азат Габдрахманов, комментируя ситуацию, признал нарушения частично. Он согласился с тем, что факт нелегальной продажи алкоголя был, но заявил, что он был единичным. Вину за это он возложил на продавца, которая принесла водку в магазин.
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