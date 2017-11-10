В Башкирии суд вынес предупреждение фирме депутата за нелегальный алкоголь

Арбитраж Башкирии вынес решения по иску госкомитета по торговле к фирме председателя совета Калтасинского района. За нелегальную торговлю алкоголем суд не стал накладывать штраф, а ограничился предупреждением.

Как раннее сообщала Медиакорсеть, в конце августа госкомитет выявил нарушения в торговле алкоголем в кафе «Нур-плюс» в селе Калтасы. Спиртное продавалась здесь в розницу без лицензии. Азат Габдрахманов, комментируя ситуацию, признал нарушения частично. Он согласился с тем, что факт нелегальной продажи алкоголя был, но заявил, что он был единичным. Вину за это он возложил на продавца, которая принесла водку в магазин.