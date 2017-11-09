В Уфе суд отправил в колонии лжеколдуна за изнасилование 13-летней девочки

Мужчина представлялся белым магом, который умеет излечивать болезни и изгонять демонов.

В Уфе Калининский районный суд вынес приговор 66-летнему местному жителю, обвиняемого в изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 месяцев.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2015 года осужденный надругался над девочкой, которая пришла в гости к его внучке. При этом данная история до поры до времени оставалась тайной. О случившемся стало известно только через полгода, когда выяснилось, что девочка беременна. Только тогда выяснилась страшная правда.

В ходе допроса мужчина представлялся белым магом, умеющим лечить людей. Следователи выяснили, что, помимо потерпевшей девочки, он также предлагал изгонять демонов еще трем подросткам при помощи вступления в интимную связь