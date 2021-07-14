Стало известно как в Башкирии пройдет празднование Курбан-Байрам

Исполняющая обязанности начальника отдела Роспотребнадзора республики Елена Шакирова рассказала о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм во время празднования Курбан-Байрам.
В мечетях во время праздника смогут находиться только до 100 человек, также требуется соблюдать социальную дистанцию полтора метра, на входе будет проходить обработка рук и раздача масок. Остальным предоставят возможность молиться во дворах мечетей.
— Рекомендует проводить все мероприятия на улице потому что это обеспечивает более безопасное расположение, — сообщила Шакирова.
Ранее глава республики Радий Хабиров предложил сделать 19 июля выходным днем для жителей Башкирии.