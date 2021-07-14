Стало известно как в Башкирии пройдет празднование Курбан-Байрам

Стало известно как в Башкирии пройдет празднование Курбан-Байрам
Стало известно как в Башкирии пройдет празднование Курбан-Байрам
14 июля, 13:44ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Артур Салимов/mkset.ru
Верующие вновь будут соблюдать социальную дистанцию.

Исполняющая обязанности начальника отдела Роспотребнадзора республики Елена Шакирова рассказала о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм во время празднования Курбан-Байрам.

В мечетях во время праздника смогут находиться только до 100 человек, также требуется соблюдать социальную дистанцию полтора метра, на входе будет проходить обработка рук и раздача масок. Остальным предоставят возможность молиться во дворах мечетей.

— Рекомендует проводить все мероприятия на улице потому что это обеспечивает более безопасное расположение, — сообщила Шакирова.

Ранее глава республики Радий Хабиров предложил сделать 19 июля выходным днем для жителей Башкирии.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы