Хабиров предложил сделать 19 июля выходным днем для жителей Башкирии

Радий Хабиров рекомендовал всем работодателям предоставить оплачиваемый нерабочий день в понедельник 19 июля. Об этом он заявил на оперативном совещании 12 июля. Таким образом, жителям Башкирии предлагают отдохнуть четыре дня - 17,18,19 и 20 июля.
Также в ходе него была озвучена рекомендация обсудить меры по недопущению распространения коронавируса в ходе празднования Курбан-байрам. Одним из решений, которое предложил глава республики не организовывать праздничный стол с приготовлением пищи. Вместо этого предложено раздать людям отдельно каждому сырье.