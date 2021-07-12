Хабиров предложил сделать 19 июля выходным днем для жителей Башкирии

Хабиров предложил сделать 19 июля выходным днем для жителей Башкирии
Хабиров предложил сделать 19 июля выходным днем для жителей Башкирии
Вчера, 12:20ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Глава Башкирии хочет чтобы жители республики отдохнули четыре дня на Курбан-байрам.

Радий Хабиров рекомендовал всем работодателям предоставить оплачиваемый нерабочий день в понедельник 19 июля. Об этом он заявил на оперативном совещании 12 июля. Таким образом, жителям Башкирии предлагают отдохнуть четыре дня - 17,18,19 и 20 июля.

Также в ходе него была озвучена рекомендация обсудить меры по недопущению распространения коронавируса в ходе празднования Курбан-байрам. Одним из решений, которое предложил глава республики не организовывать праздничный стол с приготовлением пищи. Вместо этого предложено раздать людям отдельно каждому сырье.

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