Хабиров предложил сделать 19 июля выходным днем для жителей Башкирии

Также в ходе него была озвучена рекомендация обсудить меры по недопущению распространения коронавируса в ходе празднования Курбан-байрам. Одним из решений, которое предложил глава республики не организовывать праздничный стол с приготовлением пищи. Вместо этого предложено раздать людям отдельно каждому сырье.