В мэрии Уфы опровергли слухи об эпидемии в детсаду

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По словам чиновников, поводов для беспокойства нет.
На сайте администрации Уфы появилось официальное опровержение информации о том, что в уфимском детском саду зафиксированы несколько случаев заражения инфекцией, однако его руководство избегает огласки и не объявляет карантин. Как уточнили в мэрии, такая новость была опубликована в одном из электронных СМИ.
- Данная информация не соответствует действительности. В дошкольных образовательных учреждениях карантин в группах вводится на основании акта Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан. Информация об эпидемии скарлатины в детских садах города в данную организацию на сегодняшний день не поступала, - говорится в официальном сообщении чиновников.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей