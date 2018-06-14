В мэрии Уфы опровергли слухи об эпидемии в детсаду

На сайте администрации Уфы появилось официальное опровержение информации о том, что в уфимском детском саду зафиксированы несколько случаев заражения инфекцией, однако его руководство избегает огласки и не объявляет карантин. Как уточнили в мэрии, такая новость была опубликована в одном из электронных СМИ.