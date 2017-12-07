В России наблюдается эпидемия смертельных инфекций

Количество заболевших гепатитом и другими опасными заболеваниями в России резко увеличилось.

Как пишет издание Dni.ru, эти показатели выросли почти на 50%.

Сегодня в России в пять раз чаще, чем в прошлом году, болеют свинкой, или эпидемическим паразитом. Наиболее высокие показатели заболеваемости фиксируются в Чечне, Дагестане и Астраханской области.

В январе-октябре текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, заболеваемость свинкой выросла в пять раз и составила 2,70 на 100 тысяч населения. В прошлом году этот показатель равнялся 0,54. Всего зарегистрировано 3948 заболевших, среди них дети до 17 лет 1877 человек. В прошлом году эти цифры составляли 788 и 455 случаев соответственно.

Еще более сильную угрозу представляет острый гепатит А. Количество заболевших им возросло в 1,5 раза. За первые 10 месяцев этого года на 100 тысяч населения пришлось 5,05 заболевших. В 2016 году этот показатель равнялся 3,43. Рост составил 47,7%.

Наиболее высокие показатели отмечены в Удмуртии. Они превысили значения по России более чем в полтора раза. На 100 тысяч населения там зафиксировано 16,02 заболевших. Также большое число людей с гепатитом А в Пермском крае, Пензенской, Новгородской, Ивановской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Калининградской, Костромской и Самарской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

По другим заболеваниям показатели тоже растут. Так, в сравнении с 2016-м годом, возросло количество заболевших брюшным тифом и энтеровирусными инфекциями. Помимо этого, за девять месяцев в России зарегистрировали 78 случаев впервые обнаруженной малярии и один случай бешенства в Крыму. По менингококковой инфекции статистика выросла в среднем по стране на 13,5%.