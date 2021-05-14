В России предложили обсудить меры социальной защиты самозанятых

Реализация проекта должна помочь сформировать систему соцподдержки для самозанятых, которая включает оплату больничных листов, пособий по беременности и родам и других.

Министерство экономического развития РФ предложило рассмотреть единые подходы к проекту добровольного социального страхования для самозанятых предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Татьяну Илюшникову. По словам Татьяны Илюшниковой, сейчас в России около 2,2 млн самозанятых, при этом их число постоянно растет. Поэтому необходимо сформировать единый подход к системе соцстрахования для этой группы. Она отметила, что к обсуждению должны быть привлечены и сами самозанятые, а также страховые организации, органы власти и Общероссийский народный фронт: — Реализация проекта поможет защитить самозанятых и сформировать систему социальной поддержки для них, которая включает оплату больничных листов, пособий по беременности и родам и других. На мой взгляд, в этом режиме самозанятый предприниматель должен иметь возможность выбирать как государственную систему социального страхования, так и независимую частную или вообще отказаться от участия в программе, но тогда он должен осознавать, что у него не будет официальной возможности на выплаты больничных, декретных и так далее. Напомним, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил беспрецедентные меры поддержки для бизнеса в России в период распространения коронавирусной инфекции. В число получателей поддержки вошли и самозанятые предприниматели.

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