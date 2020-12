В Башкирии налоговая служба подвела итоги 2020 года в сфере регистрации самозанятых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, режим уплаты налога на самозанятых начал действовать в Башкирии с 1 января 2020 года.

Эксперты отмечают, что по состоянию на 30 декабря 2020 года более 37 тысяч жителей Башкирии зарегистрировались как самозанятые. Более того, к проекту ежедневно присоединяются более 100 человек. В качества самозанятых работаю преимущественно мужчины – 61% из общего числа. Средний возраст налогоплательщиков составляет от 20 до 40 лет. Все они в общей сложности выдали 4,9 миллионов чеков на общую сумму более 2,3 миллиардов рублей. Также они заплатили налоги на общую сумму в 27,8 миллионов рублей.

