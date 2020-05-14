«Подойти по-умному»: В Башкирии субботники по пятницам не отменяются

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем заседании оперативного штаба напомнил о майских субботниках, традиционно проходивших по пятницам.

— В пятницу, в соответствии с моим решением, это санитарные дни. Поэтому я вас прошу завтра выводить людей, — обратился он главам муниципалитетов. — Только я прошу вас подойти к этому по-умному. Выводите людей ровно столько, сколько нужно.

Глава Башкирии отметил, что его не удовлетворяют предыдущие субботники. «Потому что есть еще чем заниматься», — подчеркнул он.