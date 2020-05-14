«Подойти по-умному»: В Башкирии субботники по пятницам не отменяются
Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем заседании оперативного штаба напомнил о майских субботниках, традиционно проходивших по пятницам.
— В пятницу, в соответствии с моим решением, это санитарные дни. Поэтому я вас прошу завтра выводить людей, — обратился он главам муниципалитетов. — Только я прошу вас подойти к этому по-умному. Выводите людей ровно столько, сколько нужно.
Глава Башкирии отметил, что его не удовлетворяют предыдущие субботники. «Потому что есть еще чем заниматься», — подчеркнул он.
— В предыдущие субботники, по вполне понятным причинам, выходили работники ЖКХ. А идея субботников, все-таки, заключается в общественной инициативе. Поэтому я вас попрошу начинать эту работу при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, — сообщил он.