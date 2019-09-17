В Уфе объявлен месячник чистоты, первый субботник на подходе
Сегодня, 10:45ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Месячник продлится до 14 октября.
Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил о старте осеннего месячника чистоты в городе. Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению продлятся до 14 октября.
Запланировано проведение двух общегородских субботников. Первый состоится уже в следующую субботу - 21 сентября. Участвовать в нем приглашают всех желающих. Особенно настойчиво от главы города приглашение прозвучало в адрес работников муниципалитетов, которые, по его мнению, должны показать достойный пример горожанам.
Вдобавок в этот день должна состояться экологическая акция в рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем!».
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