В Уфе объявлен месячник чистоты, первый субботник на подходе

Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил о старте осеннего месячника чистоты в городе. Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению продлятся до 14 октября.

Запланировано проведение двух общегородских субботников. Первый состоится уже в следующую субботу - 21 сентября. Участвовать в нем приглашают всех желающих. Особенно настойчиво от главы города приглашение прозвучало в адрес работников муниципалитетов, которые, по его мнению, должны показать достойный пример горожанам.