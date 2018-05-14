Месяц без Telegram: как уфимцы продолжают пользоваться мессенджером

13 мая прошел ровно месяц с той самой «пятницы 13-е», которая стала последним днем легальной работы мессенджера Telegram в России. В этот день Таганский суд Москвы постановил: удовлетворить иск Роскомнадзора и немедленно заблокировать мессенджер на всей территории России до тех пор, пока его разработчики не передадут ФСБ ключи шифрования.

Блокировка мессенджера началась не сразу, ведомство начало официально уведомлять провайдеров с понедельника, 16 апреля, соответственно, с этого дня началась его блокировка.

Спустя месяц вполне можно констатировать факт: мессенджером как пользовались, так и продолжают пользоваться. Причем, не применяя вообще никакие ухищрения, которые обычно применяются для обхода блокировок – proxy-сервера и сервисы VPN.

В первые несколько дней рунет пестрил ресурсами, посвященными способам обхода блокировок. Была даже актуальной шутка о том, что блокировка мессенджера неминуемо приведет к повышению компьютерной грамотности населения. Павел Дуров еще в первый день блокировки заявил, что будет продолжать работу над тем, чтобы пользователи продолжили пользоваться мессенджером.

Шутка шуткой, но факт остается фактом: многие, кто до этого и слов-то таких не слышал, как «VPN» и «proxy», стали их использовать для продолжения работы мессенджера.

Тем не менее, попытки блокировки Telegram приняли массовый характер: Роскомнадзор блокировал различные ip, с помощью которых мессенджером продолжали пользоваться, миллионами. В результате страдали сторонние ресурсы, с мессенджером абсолютно не связанные.

Спустя неделю после начала блокировки появилась информация о том, что в российском мессенджере «Там-Там» появились клоны наиболее популярных Telegram каналов, таких как, например, Ильи Варламова, Алексея Навального, «Дождя», «РБК», «Коммерсанта», «Ведомостей», «Сталингулаг», «СНОБа», «Медузы», «Футляр для виолончели».

Авторы некоторых из них о клонах высказались достаточно резко и однозначно осуждающе. Больше информации в медиа-сфере о клонах не появлялась. Видимо, попытка клонирования оказалась неудачной и далее неактуальной.

Как бы то ни было, все указанные выше каналы продолжают работать в прежнем режиме. Кстати, многие отмечают, что подписчиков у них после начала блокировки стало даже больше.

- За 2 недели пять топ-менеджеров и два владельца иностранных виноделен «всплыли» у меня в Telegram. Я такие случаи популярности российского продукта видел до этого лишь дважды: группа «Тату» и трек «Воскрешение» группы ППК, который Окенфолд в сетах играл. РКН на самом деле лучшая PR-компания в мире, – написал в своем канале писатель, телеведущий и торговец вином Сергей Минаев.

Мессенджер работает, информация в каналах и чатах обновляется Фото: Марат Гареев, mkset.ru

В конце апреля интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что борьба с Telegram может длиться вечно и кончиться ничем. Он также заявил, что бороться нужно не с сервисом, а с авторами нелегального контента. А недавно и сам глава Роскомнадзора, говорят, сказал журналистам, что его можно найти в мессенджере.

Из-за всего этого, когда заблокированный мессенджер продолжает работать, количество его подписчиком не меняется, официальные лица высказывают скепсис по поводу попыток его заблокировать, в Москве прошел разрешенный митинг сторонников свободы мессенджера, собравший 12000 человек и многое другое, складывается стойкое ощущение, что ситуация будет, что называется, спущена на тормозах.

Ну да, хотели заблокировать, ну не получилось, ну продолжает работать – ну и ладно. И вообще это в наших многовековых традициях, когда строгость закона или какого-нибудь запрета зачастую компенсируется возможностью это дело не соблюдать.

Мы опросили несколько уфимцев, которые пользовались Telegram не только «поболтать с друзьями и новости почитать», но и использовали его для бизнеса, работы, а также экспертов на тему: что они думают о ситуации с мессенджером.

Елена Пишняк, владелица сети онлайн-магазинов из Уфы:

- Telegram я активно использую: у меня в мессенджере несколько чатов. Соответственно, все мои контакты, с кем я веду дела, все они так же пользуются Telegram. Это очень удобный мессенджер, он не засоряет память телефона, в нем есть каналы.

Вместе с тем, деловая активность моя и моих партнеров, клиентов в Telegram снизилась: не у всех он работает, у кого-то не загружаются файлы (фото и видео). В целом на моих бизнес-результатах блокировка не сказалась, благо есть другие мессенджеры, они хоть и не такие удобные, но для работы подходят.

Способы обхода блокировок я не использовала, мессенджер продолжает работать, как и раньше. В последнюю неделю так вообще работает очень хорошо. Я планирую и дальше пользоваться им, так как аналогов я не вижу.

Аббас Галлямов, политолог:

- В первую очередь историю скандальной блокировки Telegram, конечно, стоит рассматривать, как неудачу двух ведомств – РКН и ФСБ. Однако, имиджевые потери таковы, что все это бьет напрямую по Кремлю.

Дело в том, что российский избиратель может простить власти все, кроме слабости. В истории с мессенджером же режим выглядит именно бессильным. На месте Путина я бы уволил руководство РКН и тех людей в ФСБ, которые втянули государство в этот скандал.

Если бы не они, то никто бы и никогда не узнал, что вся российская государственная машина бессильна против одного человека – создателя Telegram Дурова. Миф о фантастических способностях Кремля в области компьютерных технологий, появившийся после избрания Трампа, оказался рассеян.

Тагир Султангареев, создатель и руководитель студенческого проекта научных статей, маркетолог:

- На мой взгляд, Telegram – лучшее приложение для работы с удаленными сотрудниками. Поэтому в бизнесе я его использую для оперативной постановки задач и контроля их исполнения.

Блокировка непосредственно меня не коснулась, однако периодически возникали проблемы с работоспособностью АТС, почтой Яндекс, Google-таблицами. Мессенджером буду продолжать пользоваться и в бизнесе, и в личной жизни. Никакие инструменты обхода блокировок я не использую. Зачем? Все как работало, так и работают. Знаю, у людей бывали проблемы с работой мессенджера, но они решались в течение получаса.

Вообще, конечно, это прям какие-то двойные стандарты. С одной стороны, есть указания сверху, с другой – реальная жизнь. В День Победы, 9 мая, мы все были свидетелями того, как глава РКН разрешил журналистам связываться с ним через данный мессенджер. Выводы делайте сами.

Многие даже не применяли способы обхода блокировок: мессенджер работает, как и до начала блокировки Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Дмитрий Сидорин, помощник руководителя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи; ведущий эксперт Института развития интернета; член экспертного совета Премии Рунета:

- В нашей стране уже давно на самом высоком уровне стоит вопрос информационного государственного суверенитета. Чтобы понимать, что такое интернет, его удобнее представлять слоями: каналы связи (спутники, вышки, провода), протоколы связи, устройства (телефоны, ноутбуки), программное обеспечение (операционная система, браузер), ну и на вершине крупнейшие сайты и приложения.

У нас в стране более-менее понятно с каналами связи. Есть даже свои крупные сайты (поисковик, соцсети, доски объявлений, интернет-магазины), но вот в остальном трудности.

Ситуация вокруг Telegram следующая: спутники вроде наши, операторы связи наши, а протокол с шифром, и шифр мы не знаем. «Но ведь самый фундаментальный уровень интернет в виде каналов связи наш» – подумали власти и ошиблись.

Оказалось, что механизм блокировки, который нам казался идеальным не работает на 100%. Может быть, если бы во всех телефонах стоял наш особый Android и IOS получилось бы? Он бы просто навязывал нам определенные приложения и не давал ставить «неугодные»? Не думаю, что ситуация решается так просто.

Интернет – сложная экосистема. И нашей стране нужно проводить работу на всех уровнях. А на это нужны бюджеты. А вдруг все это было для того, чтобы показать наше бессилие и легитимизировать масштабные работы по созданию альтернативного интернета? Эти процессы будут продолжаться, а бюджеты на то, чтобы контролировать потоки данных будут расти. То, что это будет долгая история, может быть принято нами хотя на примере того, что порнография до сих пор доступна, темный интернет все еще работает, и торренты все еще качаются.

Руслан Валиев, журналист «Эхо Москвы»:

- Я и мои коллеги используем мессенджер для коммуникаций друг с другом и для чтения новостей в каналах. Когда только началась эпопея с блокировкой, были сбои в работе Telegram, несколько снизилась активность моих контактов в нем, где-то процентов на 10-15.

Лично я в первый же день подключил себе proxy. Далее в порядке спортивного интереса я попробовал продолжить использовать мессенджер как с использованием VPN и proxy, так и без использования этих способов обхода блокировок.

В результате я пришел к выводу, что мессенджер продолжает работать так же, как и раньше без каких-либо дополнительных ухищрений. А в течение последней недели он работает практически идеально без сбоев. Ну и конечно, в дальнейшем я продолжу им пользоваться, пока есть возможность. А если он перестанет вдруг работать, лично для меня катастрофы не будет.

Хотя я считаю, что попытки его заблокировать неправильны. Это политическое решение с целью, условно говоря, показать, кто в доме хозяин. Показать не столько самому этому мессенджеру, его разработчикам, но всему интернет-сообществу. Решение это было не до конца продумано, поэтому негативно сказалось не на мессенджере, как планировалось, а на курирующих госорганах.

Более того, Telegram не только не потерял, но и приобрел новых пользователей: ведь на фоне всего этого информационного шума многие скачивали приложение, хотя раньше им не пользовались.

Вообще на мой взгляд, в демократическом обществе ограничивать общение людей – это нелогично и недопустимо. А то, как это происходит у нас – это вообще признак нездоровых явлений.

Фото: iphones.ru

Константин Акаемов, специалист по digital-маркетингу:

- Telegram я изначально использовал в качестве мессенджера, для общения, пробовал вести свой канал. Со временем к функции оперативных коммуникаций с клиентами и партнерами добавилась функция сбора информации: через «телегу» я получаю новости и прочую необходимую информацию.

Блокировка мессенджера на мне не сказалась никак, дома работает, как и работал до блокировки. Хотя в офисе уже «сбоит». Поэтому мне приходится собирать информацию уже не пользуясь мессенджером, как агрегатором, а обращаться к первоисточникам.

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что массированная блокировка сторонних ресурсов со стороны Роскомнадзора привела к тому, что перестал сервис Evernote. Хоть это было и временно, но было достаточно неприятно.

А вообще, на мой взгляд, Дуров пытается предстать таким цифровым революционером. И это тоже доставляет проблемы пользователям.

Вадим Валеев, сооснователь криптовалютной платформы, эксперт по инвестициям в криптовалюты и ICO:

- Telegram я пользуюсь активно в своей работе, связанной с инвестициями в криптовалюты. Это многочисленные чаты, каналы, это обсуждение с коллегами, это боты для транзакций, боты для управления торговлей на биржах.

В общем, «телега» в мире криптовалют – ведущий мессенджер. Поэтому ограничения очень сильно затрудняют работу многих компаний и сообществ. Соответственно, ограничения негативно сказались на деловой активности. Есть партнеры, которые долгое время разрабатывали свой бот, вкладывали большие деньги в разработку и развитие. Сейчас находятся в непонятном состоянии.

Если затруднения, связанные с блокировкой, продолжатся, видимо, придется менять платформу.

Лично я продолжаю пользоваться мессенджером, используя платный proxy, все работает. И в дальнейшем продолжу им пользоваться, пока его не заблокируют окончательно. Все-таки там очень много информации, там мои партнеры, в том числе, зарубежные.