Песков: блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка мессенджера Telegram не должна создавать помех для работы других сервисов.
Как сообщает издание Rns.online, Песков в очередной раз подчеркнул, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда, но работа по блокировке никак не должна влиять на функционирование других сервисов.
В ночь 26 на 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около ста IP-адресов, принадлежащих «ВКонтакте», «Яндексу», «Одноклассникам», Twitter и Facebook. В ведомстве прокомментировали, что это «технологические особенности работы системы».
Сразу после произошедшего представители «Яндекса» и «ВКонтакте» раскритиковали работу Роскомнадзора. Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков считает, что попытка заблокировать Telegram – это удар по всему рунету. Управляющий директор социальной сети «ВКонтакте» Андрей Рогозов заявил, что компания не понимает принципы работы блокировки ресурсов, которыми пользуются миллионы людей.