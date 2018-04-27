Песков: блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов

Как сообщает издание Rns.online, Песков в очередной раз подчеркнул, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда, но работа по блокировке никак не должна влиять на функционирование других сервисов.

В ночь 26 на 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около ста IP-адресов, принадлежащих «ВКонтакте», «Яндексу», «Одноклассникам», Twitter и Facebook. В ведомстве прокомментировали, что это «технологические особенности работы системы».